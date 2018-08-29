Руководство банка «Возрождение» не ожидает срыва сделки с ВТБ

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Руководство банка «Возрождение» не ожидает, что третьи стороны и внешние события повлияют на возможность закрытия сделки по его покупке банком ВТБ , говорится в отчете «Возрождения» по МСФО за первое полугодие.

В середине августа ВТБ сообщил, что достиг договоренностей с Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение». Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций. Сделку планируется закрыть в сентябре.

"Руководство банка не ожидает, что третьи стороны и внешние события повлияют на возможность закрытия данноий сделки", — говорится в сообщении «Возрождения».