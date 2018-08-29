Инвесторы вновь перешли в режим ожидания

После недавнего ралли на зарубежных площадках инвесторы вновь перешли в режим ожидания. Накануне биржевые индексы в Европе и США завершили день абсолютно нейтрально, и сегодня наблюдаются схожие настроения. Европейские площадки дрейфуют вблизи вчерашнего закрытия, а фьючерсы на основные американские индикаторы торгуются практически без изменений. Продолжает ухудшаться ситуация на долговых рынках Индии, ЮАР и Турции, а валюты этих стран опять находятся под давлением. ЕС уже рассматривает финансовую помощь Турции, чтобы обезопасить свои банки, но Америке это крайне не нравится.

В азиатском регионе тоже сохраняется режим паузы. Все ждут дальнейших шагов Трампа, который до 1 сентября может ввести новые пошлины на китайский экспорт. Сводный индекс азиатского региона сегодня снизился на скромные 0.2%, причём китайские биржи просели на 0.4%, а японский Никкей остался на месте.

Новатэк, Татнефть, Лукойл, Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня опять показывают разнонаправленную динамику из-за слабости национальной валюты. Так, рублёвый индекс Московской Биржи сегодня прибавляет ещё 0.8%, превышая 2330 пунктов, а валютный РТС сползает на 0.1%, в район 1075 пунктов. Безусловно, главный драйвер рублёвых активов — падающий курс рубля, который благоприятно влияет на всех российских экспортёров. Акции таких компаний, как Роснефть НЛМК , ММК торгуются на абсолютных исторических максимумах, в то время, как банковский сектор и сектор электроэнергетики показывают очень плохую динамику в текущем году. Но инвесторам не стоит забывать о том, что если рубль начнёт укрепляться, то практически по всем акциям компаний-экспортёров начнётся фиксация прибыли

На рынке сырья сегодня слабонегативная динамика. Индекс промышленных металлов теряет около 0.7%. Цены на медь падают почти на 1%, алюминий показывает нейтральную динамику, цены на никель снижаются на 1%. Драгоценные металлы торгуются вблизи вчерашнего закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1200$. Цена нефти марки Brent растёт на 0.4%, превышая 76.5$ за баррель. Если реализуются новые риски вокруг Сирии, цены запросто могут взлететь на 10-15%.

Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня потерял ещё 0.3%, подобравшись к рубежу 68. С прицелом на сентябрь-октябрь взгляд на российскую валюту остаётся негативным, т.е. финальный выход доллара выше 70 рублей мы ещё можем увидеть.

Индекс доллара (DXY) сегодня теряет скромные 0.25%, торгуясь в районе 94.85 пункта, ключевая валютная пара евро/доллар падает на 0.3% — до 1.165. Давление на европейскую валюту оказывают продажи на рынке долга Италии и растущие риски из-за ситуации в Турции.

С прицелом на сентябрь шансы на дальнейшее укрепление доллара и падение евро остаются высокими. Валюты Индии, ЮАР, Турции продолжают находиться под давлением и отток капитала со всех развивающихся рынков пока только усиливается.

Важных новостей сегодня не ожидается, поэтому существенных изменений по биржевым индексам до конца дня жать не стоит. Риски коррекции за океаном просто зашкаливают, но пока нет даже намёков на фиксацию прибыли.

Техническая картина по индексу Московской Биржи пока выглядит нейтрально. Не исключено, что в ближайшие дни мы ещё увидим попытку роста с целью обновления исторического максимума, но на этом росте лучше будет продавать рисковые активы, а не увеличивать их долю. Что же касается валютного РТС, то тут техническая картина ровно противоположная и остаётся крайне негативной. Пока индексу удалось удержать важный уровень поддержки на отметке 1050 пунктов, но в ближайший месяц очень высока вероятность пробоя этого уровня и ухода индекса в район 950 пунктов.