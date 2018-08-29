США подали жалобу на Россию в ВТО

США подали иск в ВТО против России

США направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт страной ряда товаров из США, говорится в сообщении ВТО.

Запрос консультаций — первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации.

США указывают, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Так, были повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.