На Кашагане с 2016 года добыли 17,5 млн тонн нефти

На первом в Казахстане морском месторождении Кашаган в Атырауской с момента возобновления добычи в 2016 году консорциумом North Caspian Operating Company (НКОК) добыто 17,5 млн тонн нефти. Об этом, как пишет Oilcapital.ru, заявил управляющий директор НКОК Бруно Жардэн.

По его словам, за этот период также было добыто 5 млрд кубометров газа, а все сырье было поставленона мировой рынок.

Кашаган — одно из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 млрд баррелей нефти. Коллектор месторождения находится в 80 километрах от Атырау.