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Лавров: РФ и Саудовская Аравия тесно координируют свои действия на мировом нефтяном рынке
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Лавров: РФ и Саудовская Аравия тесно координируют свои действия на мировом нефтяном рынке 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия тесно координируют свои действия на мировом нефтяном рынке для поддержания стабильных и взаимоприемлемых цен на энергоносители. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром.
"Мы высоко оценили тесную координацию действий наших стран, наших компаний на мировом рынке углеводородов, которая направлена на обеспечение баланса между спросом и предложением, на поддержание взаимоприемлемых для производителей и потребителей цен на энергоносители", — отметил глава МИД РФ.
Российский министр обратил внимание на активное сотрудничество углеводородных компаний обеих стран. «Связи между Saudi Aramco, »Новатэком", "Газпромом", "Газпром нефтью", "Сибуром" уже установлены, — сказал он. — Активно прорабатываются перспективные контакты по линии "Роснефти".
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