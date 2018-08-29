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Власти США подали на Россию иск во Всемирную торговую организацию
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Власти США подали на Россию иск во Всемирную торговую организацию 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Претензии Вашингтона касаются пошлин, введенных Москвой на импорт ряда американских товаров.
Американские власти направили во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной торговой организации (ВТО).
Уточняется, что претензии Вашингтона касаются пошлин, введенных Москвой на импорт ряда американских товаров. Запрошенные консультации стали первым шагом в процедуре подачи иска в рамках организации.
По мнению американских властей, Россия не применяет пошлины на аналогичные товары других стран-членов ВТО.
Информацию об иске прокомментировали в российском Министерстве экономического развития. Специалисты ведомства считают, что США неверно интерпретируют меры, которые были приняты Россией. Уточняется, что Москва действует в рамках ВТО, отмечает РИА Новости.
Между тем Китай ввел ответные пошлины на американские товары (подробнее…).
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