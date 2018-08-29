Власти США подали на Россию иск во Всемирную торговую организацию 

Претензии Вашингтона касаются пошлин, введенных Москвой на импорт ряда американских товаров.
Американские власти направили во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной торговой организации (ВТО).
Уточняется, что претензии Вашингтона касаются пошлин, введенных Москвой на импорт ряда американских товаров. Запрошенные консультации стали первым шагом в процедуре подачи иска в рамках организации.
По мнению американских властей, Россия не применяет пошлины на аналогичные товары других стран-членов ВТО.
Информацию об иске прокомментировали в российском Министерстве экономического развития. Специалисты ведомства считают, что США неверно интерпретируют меры, которые были приняты Россией. Уточняется, что Москва действует в рамках ВТО, отмечает РИА Новости.
Между тем Китай ввел ответные пошлины на американские товары (подробнее…).