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«Газпром» направил ответ в Стокгольмский арбитраж на иск «Нафтогаза»
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«Газпром» направил ответ в Стокгольмский арбитраж на иск «Нафтогаза» 

360tv.ru + ещё 3 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Российская корпорация «Газпром» направила ответ по иску украинской компании «Нафтогаз» в Стокгольмский арбитраж по пересмотру тарифа на транзит газа. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Газпром» подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен», — приводит издание заявление компании.
Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко ранее заявлял, что компания отказывается от прекращения ареста активов «Газпрома».
Кроме того, по словам Витренко, сумма компенсации, требуемой «Нафтогазом Украины» от «Газпрома» по новым судебным процессам приравнивается к 12 миллиардам долларов.
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