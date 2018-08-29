«Газпром» соблюдает формальность по «пустому» иску «Нафтогаза»

Новый иск "Нафтогаза" "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже повторяет один из пунктов предыдущего иска, который был отклонен, говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов

"Газпром" направил ответ по иску «Нафтогаза» в арбитраже Стокгольма по пересмотру тарифа на транзит газа.

"Газпром" подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен", — сообщается в отчете компании.

Напомним, что в прошлом месяце «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования украинская компания оценила в $11,58 млрд

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко при этом сообщил, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если «Газпром» забронирует транзитные мощности после 2019 года «и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России».

Зимой арбитраж в Стокгольме обязал обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд Это решение было обжаловано, и далее «Газпром» потребовал полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск по расторжению контрактов с «Нафтогазом», действующих до конца 2019 года.

Пустое место

Нынешний ответ «Газпрома» — формальность в контексте длительного процесса выяснения отношений с «Нафтогазом», говорит Александр Фролов.

"Еще год назад я бы сказал, что перспектив у «Нафтогаза» в этом деле нет никаких, но судя по тому, какое решение было вынесено в феврале (обязательство «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд), допущу, что в пользу украинской компании все же могут быть вынесены некие новые вердикты. Однако новый иск «Нафтогаза» по вопросу транзитных платежей, которые они считают слишком низкими, выглядит так, словно украинская компания просто пытается заполнить пустое место", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Дважды в одну реку

Надо понимать, что тот иск состоял из двух частей, поясняет Фролов. Первая касалась недополученной прибыли, вторая — собственно возмещения по транзитным платежам. $12 млрд из той суммы, которую «Нафтогаз» тогда требовал от «Газпрома», касалась как раз этих транзитных платежей. По решению арбитража, «Газпром» должен возместить платежи за непрокачанные объемы, а это значит, что вторая часть претензий, касающихся размеров транзитных платежей, удовлетворена не была.

"И сейчас мы видим попытку «Нафтогаза» подать половину уже поданного иска еще раз. Зачем? Потянуть время, создать напряжение? Может, они надеются, что таким образом надавят на «Газпром» и тот откажется от «Северного потока-2»?", — задается вопросом эксперт.

Ответ уже был дан В любом случае Стокгольмский арбитраж уже дал ответ по этой претензии, отклонив его. Это логично, так как сейчас «Газпром» платит за транзит газа через Украину больше, чем на других направлениях.

Что будет дальше? «Этот процесс в суде будет продолжаться, но, скорей всего, решение конкретно по этому вопросу может быть вынесено быстрей, чем по другим. По как раз той причине, о которой я уже говорил — что этот вопрос арбитраж рассматривал уже и решение уже вынес», — объяснил Александр Фролов.

Украина опасается лишиться статуса транзитера российского газа, так как это серьезная статья доходов бюджета. Накануне главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко озвучил вероятные потери в случае отказа Москвы от транзита — более 3% от ВВП. «Это больше, чем Россия теряет из-за всех санкций, которые были введены против нее», — сказал он.

По словам Витренко, такая сумма равна расходам Украины на армию. «Это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону», — отметил представитель «Нафтогаза».

При этом от закупок российского газа Киев отказался еще в 2015-м, и с тех пор эта тема является одной из главных в политической риторике украинских властей. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что уверен — Москва возместит Киеву убытки по газовым контрактам.

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой удавкой и газовым шантажом. Так же, как мы выиграли Стокгольмский арбитраж, и россияне заплатят Украине убытки в 4,6 миллиарда долларов, так же, как несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа", — сказал Порошенко.