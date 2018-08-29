Более 40% рынка мотоциклов в России занимают немецкие и японские марки

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшей популярностью у российских любителей мотоциклов пользуется техника немецких и японских марок. Так, на их долю приходится более 40% от общего объема рынка новых мотоциклов в нашей стране.

Лидируют здесь «немцы», рыночная доля которых в 2018 году составила около 21%. Немного уступают им «японцы» с долей 20,5%. В тройку лидеров по предпочтениям россиян попадает и мототехника китайских брендов (15%). Отметим и мотоциклы американских марок, которые занимают 11,5% российского рынка.

Также любители мотоциклов в нашей стране покупают технику австрийских, итальянских, британских и белорусских брендов, на долю которых приходится от 1% до 5% всех продаж. А вот отечественные мотоциклы пользуются куда меньшим спросом (менее 1% рынка).

Добавим, что более подробная информация о самых продаваемых марках и моделях новой мототехники в России содержится здесь.