Более 40% рынка мотоциклов в России занимают японские и немецкие марки

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предоставило очередную интересную статистическую информацию.

Эксперты уверяют, что самой большой популярностью у наших любителей байков является продукция от японских и немецких производителей. Мотоциклы из Германии и Японии имеют свыше 40% от общего мотопарка в Российской Федерации.

А на первом месте здесь стоят мотоциклы из Германии. Доля их в этом году составляет примерно 21%.

Японские двухколесные транспортные средства уступает им практически на полпроцента.

В ТОП-3 также входят и мотоциклы из Китайской Народной Республики. Если говорить о процентном соотношении, то китайских мотоциклов у нас в стране 15%. Далее идут не мотоциклы из Соединённых Штатов с результатом в почти 12% от всего количества.

Также наши байкеры приобретают технику из Австрии, Италии, Великобритании и Белоруссии. Правда, процент их невелик и колеблется от 1 до 5%.

Увы, но мотоциклы из России сегодня пользуются невысоким спросом и в долевом отношении не набирают даже одного процента.