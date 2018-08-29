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Более 40% рынка мотоциклов в России занимают японские и немецкие марки
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Более 40% рынка мотоциклов в России занимают японские и немецкие марки 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предоставило очередную интересную статистическую информацию.
Эксперты уверяют, что самой большой популярностью у наших любителей байков является продукция от японских и немецких производителей. Мотоциклы из Германии и Японии имеют свыше 40% от общего мотопарка в Российской Федерации.
А на первом месте здесь стоят мотоциклы из Германии. Доля их в этом году составляет примерно 21%.
Японские двухколесные транспортные средства уступает им практически на полпроцента.
В ТОП-3 также входят и мотоциклы из Китайской Народной Республики. Если говорить о процентном соотношении, то китайских мотоциклов у нас в стране 15%. Далее идут не мотоциклы из Соединённых Штатов с результатом в почти 12% от всего количества.
Также наши байкеры приобретают технику из Австрии, Италии, Великобритании и Белоруссии. Правда, процент их невелик и колеблется от 1 до 5%.
Увы, но мотоциклы из России сегодня пользуются невысоким спросом и в долевом отношении не набирают даже одного процента.
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