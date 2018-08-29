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Минэкономразвития оценило ответный иск от Соединенных Штатов в ВТО
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Минэкономразвития оценило ответный иск от Соединенных Штатов в ВТО 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
США подали запрос во Всемирную торговую организацию о проведении консультаций (первая стадия торгового спора) с Россией, касающихся введенных в августа дополнительных российских пошлин на американские бульдозеры и другие товары.
Они, в свою очередь, были введены в ответ на пошлины США на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов), также оспоренных Россией в ВТО. Аналогичные споры с США начали в ВТО Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия.
США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной, считают в Минэкономразвития РФ. «Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от „специальных защитных мер“, принятых другой страной (в данном случае — США)», — сообщила пресс-служба ведомства.
Минэкономразвития оценивает ущерб от американских пошлин на сталь и алюминий для российских экспортеров в 537,6 миллиона долларов в год, повышение российских пошлин компенсирует на первом этапе 87,6 миллиона. Остальную часть «компенсирующих мер», как пояснял министр экономического развития Максим Орешкин, Россия сможет ввести либо через три года с начала действия дополнительных американских пошлин, то есть 21 марта 2021 года, либо после того, как Орган по разрешению споров ВТО удовлетворит иск России о признании этих пошлин несоответствующими правилам организации.
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