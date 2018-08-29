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В РА сохраняется положительная динамика основных экономических показателей
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В РА сохраняется положительная динамика основных экономических показателей 

АиФ — Юг 10 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Предварительные итоги социально-экономического развития Республики Адыгея за первое полугодие 2018 года обсудили сегодня на заседании Кабинета министров РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова
С основным докладом выступил министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров. По данным ведомства, ситуация в экономике и социальной сфере Адыгеи стабильная, в целом сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей.
Так, среднемесячная начисленная заработная плата в регионе за январь-май 2018 года составила 25740,6 рублей или 110,1% к аналогичному периоду прошлого года. Реальная заработная плата выросла на 8,9%. Рост связан с доведением МРОТ с 1 мая 2018 года до величины прожиточного минимума — 11163 рублей, а также с индексацией заработных плат работников бюджетной сферы на 4%, и выполнением майских указов Президента РФ.
Розничный товарооборот за первое полугодие текущего года сложился в размере 43,8 млрд рублей и увеличился на 9,1% к аналогичному периоду прошлого года. В сфере строительства за отчетный период выполнено работ на сумму 4,2 млрд рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 138,6%. Индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-июнь составил 112,7%. С начала текущего года объем отгруженной промышленной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 27,7 млрд рублей, что на 7,3% больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Комментируя выступление, Глава республики отметил, что необходимо сохранять набранные темпы по отраслям.
«Результаты социально-экономического развития региона должны обсуждаться, начиная с уровня поселений и до премьер-министра республики. Мы должны строить свою работу с учётом этих показателей и совместно стремиться к их улучшению. Изучайте ситуацию на местах, ищите решения по проблемным вопросам, возникающим у предприятий. Каждое работающее предприятие — дополнительные средства в бюджет города, района. Это крайне важное направление, уделяйте ему самое серьёзное внимание», — сказал Мурат Кумпилов.
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