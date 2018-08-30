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КАМАЗ объявил финансовые результаты за первое полугодие
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КАМАЗ объявил финансовые результаты за первое полугодие 

Ростех + ещё 1 1 час назад
Фото: Ростех
Российский производитель грузовой техники КАМАЗ, входящий в Госкорпорацию Ростех, обнародовал промежуточные финансовые результаты за первое полугодие 2018 года по МСФО. Консолидированная выручка предприятия превысила 78 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 16 млрд Чистая прибыль составила почти 1,6 млрд рублей.
За первое полугодие более 15 тысяч «КАМАЗов» обрели владельца. Таким образом, доля компании на рынке грузовых автомобилей составила 43%. В то же время за счет увеличения выручки от продаж грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и дохода от продаж автомобилей в лизинг выросла консолидированная выручка группы КАМАЗ. За шесть месяцев 2018 года на условиях финансовой аренды было продано 1689 автомобилей и автобусов. Для сравнения: за тот же период прошлого года удалось реализовать 703 машины.
По итогам первого полугодия хорошие результаты показали совместные предприятия и зависимые общества КАМАЗа. Положительный эффект от их деятельности составил 895 млн рублей (463 млн — за аналогичный период прошлого года).
Негативные экономические факторы предприятие компенсирует путем снижения постоянных расходов, оптимизацией модельного ряда, ценовой политикой, стратегией импортозамещения и локализацией производства автокомпонентов.
Камский автогигант продолжает развивать приоритетные инвестиционные программы нового модельного ряда автомобилей за счет собственных и заемных средств. Капитальные вложения в современные технологии и оборудование за первое полугодие составили 8% от выручки. Для финансирования инвестиционных проектов в мае были размещены облигации на сумму 15 млрд рублей.
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