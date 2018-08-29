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Суд арестовал акции «Газпрома» в операторе «Голубого потока»
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Суд арестовал акции «Газпрома» в операторе «Голубого потока» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Суд в Амстердаме наложил арест на акции оператора морского участка газопровода «Голубой поток» — Blue Stream Pipeline Company, принадлежащие "Газпрому", а также на долг компании перед «Газпромом» в рамках взыскания 2,56 миллиарда долларов по спору с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО за первое полугодие 2018 года.
"30 мая 2018 года на акции организации Blue Stream Pipeline Company B. V., принадлежащие «Газпрому» а также на погашение задолженности Blue Stream Pipeline Company B. V. перед «Газпромом» наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама от 30 мая 2018 года", — говорится в отчете. Об арестах других активов в отчете не сообщается.
Blue Stream Pipeline Company B. V. — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию. Blue Stream Pipeline Company владеет морским участком газопровода и компрессорной станцией «Береговая». Владельцем и оператором сухопутного участка газопровода является «Газпром».
В Нидерландах также находятся пять подконтрольных «Газпрому» предприятий, в том числе дочерняя компания South Stream Transport B. V., которая реализует проект «Турецкий поток», и компания Gazprom Holding Cooperatie U. A., через которую «Газпром» владеет компаниями Gazprom Finance B. V., Gazprom EP International B. V., Gazprom Sakhalin Holdings B. V. и Gazprom Gerosgaz Holdings B. V.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте активов «Газпрома» в Швейцарии, 5 июня — об аналогичном решении суда в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
Вместе с тем «Газпром» 13 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу «Нафтогаза», оставил в силе эту приостановку. «Газпром» заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток «Нафтогаза» принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах, в частности, в Нидерландах.
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