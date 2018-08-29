Белстат подсчитал ежемесячные доходы белорусов

МИНСК, 29 авг — РИА Новости . Почти две трети белорусов живут на сумму менее 500 рублей в месяц (около 241 долларов), свидетельствуют данные Белстата.

Как сообщает Sputnik Беларусь, статистический комитет подсчитал, какое количество населения республики живет на определенные суммы в месяц. Помимо цифр непосредственно по стране, Белстат подсчитал и доходы по областям.

Так, 65,8% белорусов живут на сумму менее 500 рублей в месяц. Наиболее заметное число граждан — каждый пятый — тратят на жизнь ежемесячно от 400 до 500 рублей.

Каждый десятый белорус живет на сумму выше 800 рублей, столько же граждан — на сумму до 250. Согласно статистике, почти каждый четвертый минчанин располагает доходом свыше 800 рублей, а в Витебской и Могилевской областях таких 6,3% населения. По сравнению с началом года имеющих возможность тратить более 800 рублей стало больше.

Среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) имеет 5,7% населения. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель стал лучше.

Больше всего граждан, тратящих на жизнь меньше БПМ, в Брестской области — 8,3%, а меньше всего — в Минске, где только 1,3% располагают столь скромными суммами.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>