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В Кремле прокомментировали колебания рубля
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В Кремле прокомментировали колебания рубля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Кремле не обеспокоены колебаниями рубля, это естественная рыночная волатильность, позже может наступить коррекция, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление рубля.
"Это естественные рыночные процессы", — добавил пресс-секретарь президента.
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