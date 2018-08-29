В Кремле прокомментировали колебания рубля

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости . В Кремле не обеспокоены колебаниями рубля, это естественная рыночная волатильность, позже может наступить коррекция, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Нет, это среднесуточная волатильность, это процесс, который мы имеем в последнее время. Рыночные процессы, вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль ослабление рубля.

"Это естественные рыночные процессы", — добавил пресс-секретарь президента.