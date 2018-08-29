Доллар подорожал на 75 копеек

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на четверг. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 75,4 копейки и теперь стоит 68,1451 рубля. Евро вырос в цене на 79,94 копейки и торгуется на уровне 79,5594 рубля.

Стоит отметить, что основная «доля» в этом падении рубля приходится на вчерашний день. Сегодня российская валюта демонстрировала устойчивость.

Более того, как только началось выступление Владимира Путина по поводу пенсионной реформы, рубль начал уверенно расти.

В настоящий момент на биржевых торгах российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро.

Примечательно, что Россия предпринимает все возможные шаги для ухода от долларозависимости. В первую очередь, Москва избавляется от американских долговых бумаг и покупает золото.

Во вторую — ведет переговоры с торговыми партнерами о необходимости перехода на расчеты в местных валютах (это касается и рубля). В частности, в этом очень заинтересованы Турция и Китай, у которых очень напряженные отношения со Штатами.