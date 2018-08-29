Чистая прибыль СП «Газпром нефти» и «Новатэка» в первом полугодии выросла на 4,8%

Выручка компании при этом увеличилась на 1,8% и составила 11,081 млрд руб.

«Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Северо-Уренгойском месторождении, расположенном в Надымском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа.