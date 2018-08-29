Ещё
Чистая прибыль СП «Газпром нефти» и «Новатэка» в первом полугодии выросла на 4,8%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.28
79.61
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.65
+0.05 Золото
1204.19
+0.02 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1698
+0.0353
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Чистая прибыль СП «Газпром нефти» и «Новатэка» в первом полугодии выросла на 4,8% 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Нортгаз», совместное предприятие «Газпром нефти» и «Новатэка», получила чистую прибыль в январе — июне 2018 года в размере 3,419 млрд руб., что 4,8% больше показателя чистой прибыли за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.
Выручка компании при этом увеличилась на 1,8% и составила 11,081 млрд руб.
«Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Северо-Уренгойском месторождении, расположенном в Надымском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов рассказал о непредсказуемом курсе рубля Курс евро превысил 78 рублей на фоне вступления в силу новых антироссийских санкций ВЭБ поддержит поставки российской сельхозтехники в Монголию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию210
США подали жалобу на Россию в ВТО80
«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится»62
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Названа сумма затрат на пенсионную реформу39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение