Чистая прибыль СП «Газпром нефти» и «Новатэка» в первом полугодии выросла на 4,8% 

Компания «Нортгаз», совместное предприятие «Газпром нефти» и «Новатэка», получила чистую прибыль в январе — июне 2018 года в размере 3,419 млрд руб., что 4,8% больше показателя чистой прибыли за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.
Выручка компании при этом увеличилась на 1,8% и составила 11,081 млрд руб.
«Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Северо-Уренгойском месторождении, расположенном в Надымском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа.