«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится»

Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится, считает экономист Сергей Хестанов

«Если мы задумаем только за счет доходов от нефти и газа содержать пенсионеров, то где-то в течение года-двух эти доходы будут потрачены», — сказал он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его мнению, пенсионная реформа назрела давно. В 1932 году, когда внедрялась действующая система, на одного пенсионера приходилось 7 работников. К началу 1980-х годов стало 3 работника на одного пенсионера, но тогда это совпало с ростом доходов от нефти и газа, поэтому государство решило не поднимать тему повышения пенсионного возраста.

Сегодня мы приблизились к цифре 2 работника на пенсионера, и решение о пенсионной реформе стало необратимым.