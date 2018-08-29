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«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится»
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«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится» 

Рамблер 1 час назад
Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится, считает экономист Сергей Хестанов.
«Если мы задумаем только за счет доходов от нефти и газа содержать пенсионеров, то где-то в течение года-двух эти доходы будут потрачены», — сказал он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По его мнению, пенсионная реформа назрела давно. В 1932 году, когда внедрялась действующая система, на одного пенсионера приходилось 7 работников. К началу 1980-х годов стало 3 работника на одного пенсионера, но тогда это совпало с ростом доходов от нефти и газа, поэтому государство решило не поднимать тему повышения пенсионного возраста.
Сегодня мы приблизились к цифре 2 работника на пенсионера, и решение о пенсионной реформе стало необратимым.
«Для двух работников содержать одного пенсионера тяжело, и с этим нужно что-то делать», — резюмировал эксперт.
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