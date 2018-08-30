В сентябре частично закрываются погранпереходы с Польшей

В сентябре частично закрываются погранпереходы с Польшей в Калининградской области, сообщает Польский культурный центр.

Автомобильные пограничные пункты пропуска будут закрыты с 9:00 до 13:00 из-за ранее запланированных сервисных работ.

11 сентября — пункт «Гусев — Голдап»17 сентября — пункт «Мамоново — Гроново»18 сентября — пункт «Мамоново-2 — Гжехотки»21 сентября — пункт «Багратионовск — Безледы25 сентября — пункт „Калининград“ (пункт пограничного оформления в Балтийске)

В остальное время пограничные пункты будут работать по обычному графику.