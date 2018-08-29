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В сентябре пять пунктов пропуска на границе с Польшей поочерёдно не будут работать
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В сентябре пять пунктов пропуска на границе с Польшей поочерёдно не будут работать 

Клопс.Ru 1 час назад
Пункты пропуска на границе Калининградской области с Польшей поочерёдно будут делать перерыв в работе в течение сентября. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Не будут работать:
11 сентября — пункт пропуска «Гусев — Голдап»;
17 сентября — пункт пропуска «Мамоново — Гроново»;
18 сентября — пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки»;
21 сентября — пункт пропуска «Багратионовск — Безледы»;
25 сентября — пункт пограничного оформления в Балтийске «Калининград».
Отмечается, что перерывы продлятся с 9:00 до 13:00. В остальное время переходы будут работать без изменений.
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