В сентябре пять пунктов пропуска на границе с Польшей поочерёдно не будут работать 

Пункты пропуска на границе Калининградской области с Польшей поочерёдно будут делать перерыв в работе в течение сентября. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Не будут работать:
11 сентября — пункт пропуска «Гусев — Голдап»;
17 сентября — пункт пропуска «Мамоново — Гроново»;
18 сентября — пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки»;
21 сентября — пункт пропуска «Багратионовск — Безледы»;
25 сентября — пункт пограничного оформления в Балтийске «Калининград».
Отмечается, что перерывы продлятся с 9:00 до 13:00. В остальное время переходы будут работать без изменений.