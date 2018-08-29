В сентябре пять пунктов пропуска на границе с Польшей поочерёдно не будут работать

Пункты пропуска на границе Калининградской области с Польшей поочерёдно будут делать перерыв в работе в течение сентября. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Не будут работать:

11 сентября — пункт пропуска «Гусев — Голдап»;

17 сентября — пункт пропуска «Мамоново — Гроново»;

18 сентября — пункт пропуска «Мамоново-2 — Гжехотки»;

21 сентября — пункт пропуска «Багратионовск — Безледы»;

25 сентября — пункт пограничного оформления в Балтийске «Калининград».

Отмечается, что перерывы продлятся с 9:00 до 13:00. В остальное время переходы будут работать без изменений.