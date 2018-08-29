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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,53%
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Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,53% 

Investing.com Россия 53 минуты назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов недвижимости, банковских услуг и нефти и газа.
На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 подорожал на 0,53%, достигнув 3-летнего максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Israel Corp (TA:ILCO), которые подорожали на 2.800,000 п. (2,67%), закрывшись на отметке в 107.500,00000. Котировки Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) выросли на 185,00 п. (2,36%), завершив торги на уровне 8.010,000. Бумаги Melisron (TA:MLSR) выросли в цене на 310,00 п. (1,99%), закрывшись на отметке 15.880,0000.
Лидерами падения стали акции Partner Comms (TA:PTNR), цена которых упала на 42,00 п. (2,52%), завершив сессию на отметке 1.625,000. Акции Cellcom Israel Ltd (TA:CEL) поднялись на 50,00 п. (2,26%), закрывшись на уровне 2.167,000, а Mizrahi Tefahot (TA:MZTF) снизились в цене на 101,000 п. (1,57%) и завершили торги на отметке 6.320,000.
На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (221) превысило количество закрывшихся в минусе (170), а котировки 33 акций практически не изменились.
Котировки акций Israel Corp (TA:ILCO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 2,67%, 2.800,000 п., и завершили торги на отметке 107.500,00000.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,64%, или 0,44, достигнув отметки $68,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,34%, или 0,26, до $76,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,37%, или 4,50, до отметки $1.209,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/ILS снизилась на 0,36% до 3,6138, а котировки EUR/ILS упали на 0,40%, достигнув отметки 4,2248.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,60.
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