Экономический эффект от внедрения инноваций на проектах «Роснефти» достиг 16,7 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. "Роснефть" за последние три года направила на финансирование инновационной деятельности 210 млрд рублей, экономический эффект от внедрения инноваций на проектах компании достиг 16,7 млрд рублей, говорится в материалах НК.

"Общий объем финансирования компанией «Роснефть» инновационной деятельности за последние три года составил 210 млрд рублей. Из них на НИОКР было направлено 86,1 млрд рублей. Общее количество полученных патентов выросло на 30% и в настоящее время составляет 604 шт. Экономический эффект от внедрения инноваций составил 16,7 млрд рублей", — отмечается в материалах.

В 2018 году «Роснефть» инициировала более 20 инновационных проектов по актуальным для компании тематикам. «Растет патентная активность, ожидаемое количество патентов в 2018 году составит более 640. В 2018 году на внедрение и тиражирование ранее успешно испытанных эффективных технологий уже направлено более 0,7 млрд рублей», — сообщает «Роснефть».

Среди перспективных разработок «Роснефти» — сорбент, позволяющий эффективно ликвидировать последствия разлива нефти или нефтепродуктов, катализаторы для получения арктических топлив, а также катализаторы гидроочистки дизельного топлива, огнестойкие масла (ОМТИ) для надежной эксплуатации современных энергетических установок. Эти масла, в том числе, предназначены для турбин высокой мощности, включая энергетические установки атомных электростанций (АЭС).

Продукт произведен из отечественного сырья, в том числе из фенолов производства Новокуйбышевской нефтехимической компании и ПАО «Уфаоргсинтез». Свойства разработанных огнестойких масел позволят использовать их не только в существующих, но и в перспективных энергетических блоках АЭС. «В настоящий момент РН-ЦИР разрабатывает безопасную технологию производства огнестойкого масла. К 2020 году планируется производить 700 тонн в год такого вида масла на базе Новокуйбышевской нефтехимической компании», — отмечается в сообщении.