Ещё
РЖД до конца года могут разместить пилотный выпуск вечных бондов до 10-15 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
76.65
+0.05 Золото
1204.19
+0.02 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1698
+0.0353
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

РЖД до конца года могут разместить пилотный выпуск вечных бондов до 10-15 млрд руб 

Прайм 14 минут назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. РЖД до конца 2018 года могут разместить пилотный выпуск вечных бондов на сумму до 10-15 миллиардов рублей при принятии соответствующего закона, сообщил первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов.
Впервые о возможности разместить такие бумаги сообщил в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров. Михайлов позднее говорил, что РЖД к концу 2017 года могут разместить пилотный выпуск «вечных» облигаций на 10-15 миллиардов рублей в случае принятия необходимых законодательных изменений. Затем компания говорила о такой возможности в 2018 году.
"Мы получили согласование. Вся наша идеология была принята Центральным банком и Минфином. Мы ждем, когда закон будет принят. Теоретически (можем разместить до конца года — ред.). Все возможно. (Пилотный выпуск — ред.) в пределах 10-15 миллиардов рублей", — сказал Михайлов на брифинге в среду.
Замначальника департамента корпоративных финансов Татьяна Орлова в свою очередь отметила, что второе чтение законопроекта, связанного с вечными бондами, в Госдуме ожидается в этом году. «Вступит в силу сразу же после принятия закона. Если будут благоприятные условия, то возможно в конце года», — добавила она.
РЖД ранее сообщали о планах вложить средства, привлеченные за счет вечных бондов, в проекты в Московском транспортном узле. «Посмотрим (куда вложить — ред.). Мы изначально смотрели на Москву», — ответил первый замглавы РЖД.
Орлова уточнила, что компания, может быть, не будет выделять конкретные проекты, потому что облигации предусматривают финансирование всей инвестиционной программы.
При этом, по словам Михайлова, РЖД не имеют острой необходимости выходить на рынок евробондов в 2018–2019 годах и считают более рациональным в настоящее время заимствовать в рублях, а не долларах.
"У нас нет в 2018–2019 годах острой необходимости выйти на валютный рынок", — сказал он.
"Мы можем выйти на рынок долларов. Получим ли мы ту ставку в долларах, которую хотим? Вряд ли", — пояснил топ-менеджер.
Он резюмировал, что в настоящее время смысла выходить на рынок и заимствовать в долларах нет, потому что РЖД могут получить тот же эффект на внутреннем рынке.
"В текущий момент более рационально заимствовать в рублях и не заимствовать в долларах", — заключил Михайлов.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне ростом США подали иск в ВТО против РФ за пошлины на импорт ряда американских товаров Чистая прибыль "ВСМПО-Ависмы" по МСФО в I полугодии выросла на 40%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию205
США подали жалобу на Россию в ВТО81
Названа сумма затрат на пенсионную реформу39
«Содержать пенсионеров за счет нефти не получится»62
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение