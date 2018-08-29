РЖД до конца года могут разместить пилотный выпуск вечных бондов до 10-15 млрд руб

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. РЖД до конца 2018 года могут разместить пилотный выпуск вечных бондов на сумму до 10-15 миллиардов рублей при принятии соответствующего закона, сообщил первый заместитель гендиректора компании Вадим Михайлов

Впервые о возможности разместить такие бумаги сообщил в сентябре 2016 года глава РЖД Олег Белозеров . Михайлов позднее говорил, что РЖД к концу 2017 года могут разместить пилотный выпуск «вечных» облигаций на 10-15 миллиардов рублей в случае принятия необходимых законодательных изменений. Затем компания говорила о такой возможности в 2018 году.

"Мы получили согласование. Вся наша идеология была принята Центральным банком Минфином . Мы ждем, когда закон будет принят. Теоретически (можем разместить до конца года — ред.). Все возможно. (Пилотный выпуск — ред.) в пределах 10-15 миллиардов рублей", — сказал Михайлов на брифинге в среду.

Замначальника департамента корпоративных финансов Татьяна Орлова в свою очередь отметила, что второе чтение законопроекта, связанного с вечными бондами, в Госдуме ожидается в этом году. «Вступит в силу сразу же после принятия закона. Если будут благоприятные условия, то возможно в конце года», — добавила она.

РЖД ранее сообщали о планах вложить средства, привлеченные за счет вечных бондов, в проекты в Московском транспортном узле. «Посмотрим (куда вложить — ред.). Мы изначально смотрели на Москву», — ответил первый замглавы РЖД.

Орлова уточнила, что компания, может быть, не будет выделять конкретные проекты, потому что облигации предусматривают финансирование всей инвестиционной программы.

При этом, по словам Михайлова, РЖД не имеют острой необходимости выходить на рынок евробондов в 2018–2019 годах и считают более рациональным в настоящее время заимствовать в рублях, а не долларах.

"У нас нет в 2018–2019 годах острой необходимости выйти на валютный рынок", — сказал он.

"Мы можем выйти на рынок долларов. Получим ли мы ту ставку в долларах, которую хотим? Вряд ли", — пояснил топ-менеджер.

Он резюмировал, что в настоящее время смысла выходить на рынок и заимствовать в долларах нет, потому что РЖД могут получить тот же эффект на внутреннем рынке.

"В текущий момент более рационально заимствовать в рублях и не заимствовать в долларах", — заключил Михайлов.