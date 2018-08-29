Тесла недорого

Ну что, туземцы, поклонники разного рода «капитализаций» и фанаты «как тебе такое, Илон Маск »? Ткнуть вас носом в самую последнюю его «комбинацию), благо она только-только завершилась. Самое примечательное здесь, что она совсем „не креативна“, развод настолько банален, что даже как-то неудобно за „чёртова гения“…

Итак, следите за руками, вернее за языком Маска. Смысл биржевой игры на понижение (медвежий тренд), если коротко и просто — взять, как бы „в аренду“ пакет акций под залог, тут же его продать, дождаться пока бумаги упадут в цене, выкупить их обратно по дешёвке, а разницу положить себе в карман. Но долго ждать удешевления нельзя, потому что „за аренду“ платится нехилая комиссия. Оттого игра на понижение считается „короткой позицией“.

Tesla для понижения созрела давно — за 10 лет (ДЕСЯТЬ ЛЕТ) чистый годовой убыток, плохая отчётность, реальные активы всего на 2 миллиарда долларов, тогда как „по акциям“ компания стоит все 64 — больше, чем, например, General Motors . В ближайшее время позитива про Теслу не ожидалось, и многие инвесторы поспешили открыть „короткие позиции“ в ожидании „медвежьего тренда“. Для любого „пузыря“ момент его сдутия (пусть и плавно-планового) — тенденция тревожная, ибо обратного „надувательства“ может и не произойти, особенно при отсутствии перспективы хороших новостей. Поэтому нужен ход конём по головам скептиков.

9 августа 2018 года Илон Маск объявляет о намерении превратить Теслу в Закрытое Акционерное общество, для чего ему требуется выкупить все публичные акции с биржи. И он-таки гарантирует их выкуп по цене $420 при том, что на рынке за акцию дают на тот момент $370,5. На его заявлении ценные бумаги прут вверх (все покупают, надеясь продать их потом Маску дороже), короткие позиции „на понижение“ спешно закрываются, „медведи“ теряют бешеные „бабки“, ибо то, что по всем раскладам должно было подешеветь, наоборот, „выросло“. Но проиграли не столько брокеры — они оперируют чужими средствами — сколько рядовые вкладчики, надеющиеся „заработать“ (как же биржа опошляет это слово!). Ну, ещё бы — Маск сказал! Он же сделает?

И сделал — 25 августа „чёртов гений“ пишет в Твиттере, что Tesla останется „публичной компанией“, то есть никто ничего выкупать не станет. Он-де хотел и даже нашёл было покупателей — суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, но сделку не одобрили другие акционеры (интересно, почему, ведь такая возможность поднять „бабла“ на пустом месте). Саудиты подтвердили — да, действительно, мы там о чём-то с господином Маском разговоры разговаривали, но подробности разгласить не можем.

А и не надо! Дело в том, подобные штуки американская Федеральная Комиссия по ценным бумагам (создана, чтобы хоть как-то обуздывать спекулянтов) может посчитать „манипулированием рынка“ и даже возбудить дело. А может и не возбудить, если сочтёт объяснения Маска удовлетворительными. А у него — свидетели, что он хотел, что он старался, что он вёл переговоры, но, увы, не получилось. Поэтому надо понять и простить — с каждым же бывает!

А что же акции „Теслы“? Сейчас, 27 августа, они идут по $315 за штуку — упали после той „шутки“ Илона Маска. Но, во-первых, он надолго отбил охоту играть „на понижение“ против „Теслы“, по крайней мере, массово. Во-вторых, у него же много фанатов: заявит „чёртов гений“ в очередной раз о своих „чёртовых“ планах, и они опять рванутся и „отобьют“. Любите „качели“? Обращайтесь к Илону Маску — он прокатит. До сих пор же прокатывало…