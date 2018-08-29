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Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока»
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Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока» 

Парламентская газета + ещё 1 16 минут назад
Фото: Парламентская газета
Суд в Амстердаме наложил арест на акции оператора морского участка газопровода «Голубой поток» — Blue Stream Pipeline Company (совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni), сообщает в среду РИА «Новости» со ссылкой на отчет российской газовой компании.
Кроме того, арестован долг компании перед «Газпромом» в рамках взыскания 2,56 миллиарда долларов по спору с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже.
Уточняется, что такое решение было вынесено 30 мая. Об арестах других активов в документе не сообщается.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза». В российской компании заявили о несправедливости решения и полностью приостановили все контракты на поставку и транзит газа через территорию Украины.
30 мая в Киеве заявили о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — активов «Газпрома» в Нидерландах, а 19 июня — в Великобритании.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма с июня 2014 года. Основная часть претензий российского концерна приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати».
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