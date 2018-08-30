Аргентина договорилась с МВФ о досрочном предоставлении части кредита 

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Аргентины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном предоставлении части кредита в связи неблагоприятной экономической обстановкой в стране. Об этом сообщил в среду президент республики Маурисио Макри.
"Я хочу объявить, что мы договорились с МВФ о более раннем предоставлении всех средств, необходимых для того, чтобы гарантировать исполнение финансовой программы на следующий год", — сказал глава государства в видеобращении.
По словам президента, «цель этого решения убрать любую неуверенность», которая может возникнуть на рынке в связи с ситуацией в экономике.
8 мая Макри запросил помощи у МВФ на фоне резкого падения курса песо. В июне исполнительный совет МВФ одобрил соглашение о предоставлении республике кредита на сумму $50 млрд в течение трех лет, из которых $15 млрд стали доступны стране немедленно.
С начала года аргентинская валюта потеряла уже более 45% своей стоимости. Несмотря на заявление Макри, курс продолжил падение до 34,4 песо за доллар. Из-за резкого падения стоимости национальной валюты правительство Аргентины признало, что инфляция по итогам года может составить выше запланированных 15%.