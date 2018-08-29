Аргентина получит от МВФ средства для использования в 2019 году

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Правительство Аргентины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении стране финансовой помощи в 2019 году, следует из заявления аргентинского президента Маурисио Макри.

"Мы договорились с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении всех необходимых средств для оказания финансовой помощи (страны на следующий год).

Это решение направлено на устранение любой неопределенности, которая могла бы возникнуть в связи с ухудшением внешней конъюнктуры", — цитирует выступление Макри агентство Reuters

В середине августа агентство Bloomberg подсчитало, что с начала 2018 года курс аргентинского песо потерял 38% от своей стоимости по отношению к американскому доллару.

При этом, несмотря на это заявление президента, национальная валюта Аргентины — песо — упала к доллару до нового исторического минимума — 31,54 за доллар, что говорит о сохранении недоверия у инвесторов по поводу перспектив восстановления курса нацвалюты.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране немедленно получить $15 млрд, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — $35 млрд — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.

Тогда же отмечалось, что власти Аргентины были намерены воспользоваться первым траншем в $15 млрд, но дальнейшие транши пока не были подтверждены точно.