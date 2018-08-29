РЖД не испытывают необходимости в валютных заимствованиях до 2020 года

"У нас нет в 2018-2019 гг. острой необходимости выйти на валютный рынок", — сказал он.

Михайлов пояснил, что в текущей экономической ситуации компании невыгодны ставки по валютным облигациям. «Есть ли смысл сейчас выходить на рынок и заимствовать в долларах? Конечно нет, потому что мы можем получить тот же эффект на нашем внутреннем рынке. В текущий момент более рационально заимствовать в рублях, и не заимствовать в долларах», — отметил Михайлов.