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РЖД не испытывают необходимости в валютных заимствованиях до 2020 года
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РЖД не испытывают необходимости в валютных заимствованиях до 2020 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не испытывает необходимости в валютных заимствованиях в 2018-2019 гг., сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.
"У нас нет в 2018-2019 гг. острой необходимости выйти на валютный рынок", — сказал он.
Михайлов пояснил, что в текущей экономической ситуации компании невыгодны ставки по валютным облигациям. «Есть ли смысл сейчас выходить на рынок и заимствовать в долларах? Конечно нет, потому что мы можем получить тот же эффект на нашем внутреннем рынке. В текущий момент более рационально заимствовать в рублях, и не заимствовать в долларах», — отметил Михайлов.
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