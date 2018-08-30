ДВМП отложило публикацию отчета по МСФО за I полугодие 2018 года

"Общество откладывает публикацию консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета за первое полугодие 2018 года до завершения реструктуризации существующей финансовой задолженности", — отметили в ДВМП.

Компания уже не первый раз откладывает публикацию финансовых отчетов. Так, ДВМП не раскрыла отчет по МСФО за 2017 год. Он должен быть опубликован после реструктуризации задолженности. До этого компания задерживала публикацию отчетности за 2016 год и за первую половину 2017 года. Они были опубликованы лишь в ноябре 2017 года.

В конце февраля 2018 года ДВМП не выплатила более 1,37 млрд рублей дохода по 3-6 купонам облигаций серии БО-01, а также не смогла погасить номинальную стоимость бумаг объемом в 5 млрд рублей. В конце июня президент Fesco Александр Исурин говорил, что компании потребуется полтора месяца для погашения бондов.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.