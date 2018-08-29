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ЦБ: доля нерезидентов в банках РФ снизилась на 0,1 п. п. за квартал
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ЦБ: доля нерезидентов в банках РФ снизилась на 0,1 п. п. за квартал 

Банки.ру 14 минут назад
Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций РФ в течение II квартала уменьшился на 0,1 процентного пункта — до 14,94% на 1 июля с 15,04% на 1 апреля 2018 года. Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Центробанка РФ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2018 года».
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций на отчетную дату составили 392 млрд 5,8 млн рублей, уменьшившись за квартал на 734,6 млн (0,19%). В обзоре ЦБ подробно расписано, за счет каких банков это произошло.
Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ за II квартал увеличился на 12,492 млрд рублей (0,48%) до 2 трлн 624,527 млрд
На 1 июля 2018 года были зарегистрированы и имели лицензию на осуществление банковских операций в России 155 кредитных организаций с участием нерезидентов.
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Иностранные инвестиции в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, увеличились за квартал на 1 млрд 95,4 млн рублей до 370 млрд 778,1 млн на 1 июля. При этом доля таких нерезидентов уменьшилась на 0,02 п. п. — до 14,13% (с 14,15% на 1 апреля текущего года).
В числе прочего в обзоре указано, что в 64 кредитных организациях (59 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Полный список таких организаций приводится в обзоре. Их количество за II квартал 2018 года уменьшилось на одну в связи с присоединением НБК-Банка к Москоммерцбанку. В пяти банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.
Напомним, что ЦБ также ежегодно рассчитывает по особым правилам иностранную долю в банках РФ в рамках квоты. Как сообщалось, эта доля снизилась с 13,51% на 1 января 2017 года до 12,94% на начало 2018-го.
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