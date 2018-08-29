Рубль усилил падение

Рубль подешевел к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск вырос на 31 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 68,18 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 27 тыс. сделок на сумму порядка 3,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 67,67—68,5 рубля за доллар.
Курс евро на тот же момент времени равнялся 79,77 рубля, повысившись на 42 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6 тыс. сделок на 441 млн евро по курсам от 78,95 до 79,95 рубля за евро.
«Пары вряд ли остановятся, пока не достигнут уровней августа 2015 года, для пары доллар/рубль это отметка 71—72 рубля, для пары евро/рубль 82—83 рубля. Завтра пары продолжат рост. По прогнозам Альпари, доллар будет торговаться на отметке 68,4 рублей, а евро вплотную приблизится к 80 рублям», — прокомментировала замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева.