Минфин предложил защитить капиталовложения бизнеса в РФ

МОСКВА, 29 августа. / ТАСС /. Минфин в рамках инициативы по инвестированию сверхдоходов компаний в экономику РФ подготовил проект федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» по поддержке частных инвестиций. Он имеется в распоряжении ТАСС. В нем предлагается заключать договор о защите и поощрении капиталовложений, согласно которому компании будут защищены от изменения законодательства и получат право на налоговые вычеты.

Проект закона, регламентирующего заключение соглашений между компаниями и государством, был направлен Минфином членам РСПП , подтвердили ТАСС два источника в компаниях.

В законопроекте подчеркивается, что заключенное соглашение является добровольным. По условиям соглашения компании в рамках инвестиционного проекта гарантируется защита от всех последующих изменений в законодательстве, в том числе регулирующим платежи и сборы.

Соглашение заключается между инвестором и государством, общий бюджет проекта должен составлять не менее 10 млрд рублей. Объем частных инвестиций в нем — не менее 3 млрд рублей, следует из текста законопроекта. Соглашение не может быть заключено с компанией, зарегистрированной в офшорах.

Комментарий Минфина получить не удалось.

Направить полученные средства Белоусов предложил на реализацию майского указа президента РФ.

Белоусов и Силуанов 24 августа на площадке РСПП провели встречу с бизнесом. По ее итогам Белоусов сообщил, что государство не будет изымать сверхприбыли у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от ослабления рубля, тем более что компании уже выразили готовность направить эти средства в приоритетные инвестпроекты.

Кроме того, была достигнута договоренность о создании рабочей группы правительства и бизнеса, которая определит проекты для инвестиций компаний.