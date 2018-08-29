Моторынок РФ захватили немцы и японцы

Российские любители мотоциклов отдают предпочтение немецкой и японской технике. На долю моделей из этих стран приходится более 40% от общего объема рынка новых мотоциклов в нашей стране.

При этом на первом месте — немцы. Мотоциклы немецких брендов занимают около 21% рынка. Доля японцев — 20,5%. В тройку лидеров также входит китайская мототехника — 15%.

В десятку лидеров также входят американские, австрийские, итальянские, британские и белорусские бренды, на долю которых приходится от 1 до 11,5% рынка.

Отечественные же мотоциклы, по данным «АВТОСТАТА», пользуются значительно меньшим спросом — менее 1%.

Ранее стало известно, что мотоцикл проекта «Кортеж» может поступить в спецгараж, обслуживающий президента России, в 2019 году. Точные сроки поставки нового мотоцикла пока не известны.