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Моторынок РФ захватили немцы и японцы
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Моторынок РФ захватили немцы и японцы 

News.ru 1 час назад
Российские любители мотоциклов отдают предпочтение немецкой и японской технике. На долю моделей из этих стран приходится более 40% от общего объема рынка новых мотоциклов в нашей стране.
При этом на первом месте — немцы. Мотоциклы немецких брендов занимают около 21% рынка. Доля японцев — 20,5%. В тройку лидеров также входит китайская мототехника — 15%.
В десятку лидеров также входят американские, австрийские, итальянские, британские и белорусские бренды, на долю которых приходится от 1 до 11,5% рынка.
Отечественные же мотоциклы, по данным «АВТОСТАТА», пользуются значительно меньшим спросом — менее 1%.
Ранее стало известно, что мотоцикл проекта «Кортеж» может поступить в спецгараж, обслуживающий президента России, в 2019 году. Точные сроки поставки нового мотоцикла пока не известны.
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