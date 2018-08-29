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Суд арестовал акции «Газпрома» на участке «Голубой поток»
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Суд арестовал акции «Газпрома» на участке «Голубой поток» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Голубой поток» или Blue Stream Pipeline Company — проект, принадлежащий «Газпрому». Он построен совместно с компанией Eni из Италии, сообщает «РИА Новости».
Данное решение отражено в отчете компании по МСФО в первом полугодии 2018. Оно было вынесено еще 30 мая этого года.
Ранее ФедералПресс сообщал, что Стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов. Однако из этой суммы были вычтены 2,1 миллиарда долгов «Нафтогаза». Российская сторона после этого осталась должна 2,56 миллиардов долларов. На данный момент этот долг также арестован судом.
Фото: ФедералПресс /Wikipedia, Thawt Hawthje.
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