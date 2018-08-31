Доходы жителей Подмосковья в июне 2018 года увеличились на 5,6%

Денежные доходы жителей Московской области в расчете на душу населения в июне 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 5,6% и превысили 45 тысяч рублей, следует из отчета, размещенного на сайте Мособлстата.

«В июне 2018 года в расчете на душу населения денежные доходы составили 45182,9 рубля, расходы — 39948,4 рубля. По сравнению с июнем 2017 года, среднедушевые номинальные денежные доходы в июне 2018 года увеличились на 5,6%. Среднедушевые номинальные денежные расходы в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 8,2%», — говорится в сообщении.

За январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом единовременной выплаты 2017 года (ЕВ) среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 3,8%, расходы — на 7,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы за январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассчитанным без учета ЕВ, увеличились на 4,5%.

Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 2%. Реальные денежные расходы в расчете на душу населения в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 4,5%.

За январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом ЕВ среднедушевые реальные денежные доходы увеличились на 0,4%, расходы — на 3,6%. По сравнению с январем-июнем 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ, среднедушевые реальные денежные доходы за январь-июнь 2018 года увеличились на 1%.

Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 3,9%.

За январь-июнь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с учетом ЕВ среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы остались на уровне предыдущего года. По сравнению с январем-июнем 2017 года, рассчитанным без учета ЕВ, среднедушевые реальные располагаемые денежные доходы за январь-июнь 2018 года увеличились на 0,6%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2018 года составила 53862,3 рубля и по сравнению с маем 2018 года увеличилась на 6,5%, по сравнению с июнем 2017 года на 6,9%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2018 года увеличилась по сравнению с маем 2018 года на 6,9%, по сравнению с июнем 2017 года — на 3,9%.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области, численность пенсионеров Московской области, состоящих на учете, по состоянию на 1 июля 2018 года, составила 2,009 миллиона человек, средний размер назначенных месячных пенсий — 14330,7 рубля.

По данным Мособлстата, инфляция в Подмосковье в июне 2018 года составила 0,5%. По данным Росстата, в июне 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,5%, с начала года — 102,1% (в июне 2017 года — 100,6%, с начала года — 102,3%)