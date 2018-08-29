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Фунт поднялся выше $1,3 на комментариях Барнье по переговорам по Brexit
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Фунт поднялся выше $1,3 на комментариях Барнье по переговорам по Brexit 

Прайм 56 минут назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов к доллару в среду вырос более чем на 1% и преодолел отметку в 1,3 доллара за фунт впервые с июля после комментариев координатора Евросоюза по переговорам с Лондоном по Brexit Мишеля Барнье о ходе переговоров, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.05 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3011 доллара с 1,2874 доллара за фунт на предыдущем закрытии, что соответствует удорожанию на 1,06%.
Курс евро к доллару также увеличивался до 1,1700 доллара за евро с 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,65 иены за доллар со 111,19 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 94,61 пункта.
В среду Барнье заявил, что ЕС готов предложить Британии «беспрецедентно тесные отношения» после выхода страны из блока, сообщило агентство Рейтер. Он также отметил, что переговоры с Великобританией завершены уже на 85%.
"Мы готовы предложить такое партнерство Великобритании, которое никогда не заключали ни с какой другой страной", — цитирует Барнье портал Business Insider.
Трейдеры восприняли комментарии Барнье очень позитивно. «Хотя это не означает, что позиция ЕС сильно изменилась… это означает, что более конструктивные переговоры могут привести к подходящему обеим сторонам решению», — приводит портал мнение аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam). Он также отметил, что это сигнализирует о серьезном изменении позиции ЕС по отношению к Великобритании и отказе от «обвинительной» риторики.
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