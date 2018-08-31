Рубль усилил рост против доллара и евро

Рубль вечером в последний день лета усилил рост против доллара и евро

Курс рубля вечером в последний день лета усилил рост против доллара и евро, прибавляя порядка 1,2-1,8%.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.56 мск пятницы снижался на 0,8 рубля — до 67,44 рубля, курс евро — на 1,41 рубля — до 78,22 рубля, следует из данных торгов Московской биржи

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,53% — до 77,61 доллара за баррель.

Курс рубля в августе упал почти на 7,3% к доллару и на 6,5% к евро. Однако в последний день лета отечественная валюта пытается сократить потери месяца.

Причем рубль растет сильнее к евро, чем к доллару на счет укрепления американской валюты на международном валютном рынке форекс, где курс евро снижается к доллару на 0,58%.

"Примечательно, что второй день подряд мы видим краткосрочное локальное укрепление рубля… на фоне дополнительного предложения иностранной валюты на Московской бирже, когда один из участников рынка выставлял заявки на продажу иностранной валюты на сумму 300-400 миллионов долларов", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Том Левинсон, Юрий Попов и Николай Минко.

"Российский рубль, попавший в зону тяжелой турбулентности на предыдущей неделе, после заявления Банка России, что он до конца сентября уходит с рынка и прекращает закупки валюты в интересах Минфина в рамках бюджетного правила, достаточно бодро выправился и вернулся в весьма комфортный на сегодняшний день для него коридор в 67-69 рублей за доллар и 77,5–79,5 рубля за евро. Пятница же и вовсе ознаменовалась заметным укреплением отечественной валюты на закрытии коротких позиций, что позволило рублю закончить неделю вполне достойно", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

По мнению Анны Кокоревой из "Альпари", снижение доллара и евро к рублю вызвано тем, что пары столкнулись с уровнем сопротивления в районе августовских пиковых отметок.

Кокорева из "Альпари" предполагает, что на следующей неделе укрепление рубля продолжится.

На предстоящей неделе ожидается плавная восходящая динамика курса доллара, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова

"Благоприятная макроэкономическая конъюнктура в США оказывает укрепляющее воздействие на курс доллара. Растущие личные доходы американцев подстегивают дальнейшее увеличение их потребительских расходов, инвестиции корпоративного сектора и экспорт продолжают расширяться, сигнализируя о позитивных тенденциях экономического роста. В пользу доллара играют и данные рынка труда: первичные и повторные обращения за пособием по безработице оказались ниже прогнозов, уровень безработицы находится на рекордно низком уровне", — поясняет она.

Растут и аппетиты иностранных инвесторов в отношении доллара на фоне неоднозначной ситуации с юанем на фоне ужесточения торговых переговоров США с Китаем, добавляет эксперт.