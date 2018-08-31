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Рубль уверенно растет к доллару и евро на улучшении рыночных настроений
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Рубль уверенно растет к доллару и евро на улучшении рыночных настроений 

Прайм + ещё 2 48 минут назад
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро на улучшении отношения глобальных инвесторов к валютам развивающихся рынков.
Курс доллара расчетами «завтра» на 16.11 мск пятницы снижался на 37 копеек, до 67,87 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,92 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался при этом на 0,38%, до 77,72 доллара за баррель.
Курс евро снижается к доллару на международном валютном рынке форекс на 0,33%. Как отметил Василий Олейник из «Финама», ключевая валютная пара евро-доллар в пятницу снижается из-за распродаж на рынке долга Испании и Италии.
РОСТ РУБЛЯ
Рубль после четырех дней снижения в пятницу растет к доллару и евро с самого начала торгов. За предыдущие четыре торговые сессии рубль потерял 1,7% к доллару и порядка 2% к евро.
По оценке эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, позитив на российский рынок пришел на фоне общей подобной картины для валют развивающихся рынков, которая с самого утра была относительно благоприятной. К примеру, юань укрепился против доллара с 6,85 до 6,83, отметил он.
"Сегодня развивающиеся валюты демонстрируют восстановление, сигнализируя о некоторой стабилизации ситуации. Однако это равновесие является очень зыбким и может в любой момент завершиться новой волной падения", — комментирует эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.
На старте торгов курс рубля укрепился на 11 копеек к доллару и на 12 копеек к евро. Днем рубль усилил свои позиции, доллар теряет порядка 0,4%, евро — порядка 0,7% к уровням предыдущего закрытия.
ПРОГНОЗЫ
Нефть остается дорогой, а рубль укрепляется благодаря сильным государственным финансам в отличие от стран, где наблюдается валютный кризис, указывает Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер».
Пара доллар-рубль пока не может выйти за пределы бокового диапазона 67,66-68,5, отмечает Бабин.
Вчера на доллар позитивно повлияло снижение спроса на риск, однако сегодня его курс может немного снизиться в преддверии длинных выходных — в понедельник в США отмечают День труда, отмечают аналитики «Сбербанка КИБ» Том Левинсон, Юрий Попов и Николай Минко.
"При этом курс рубля, по нашим оценкам, должен удержаться на текущих уровнях. С одной стороны, российской валюте оказывают поддержку такие факторы, как довольно большое предложение долларов со стороны экспортеров, высокие цены на нефть и приостановка валютных интервенций ЦБ. С другой стороны, сегмент развивающихся рынков сейчас под давлением, а международные инвесторы осторожничают в преддверии событий будущей недели", — считают они.
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