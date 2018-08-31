Рубль уверенно растет к доллару и евро на улучшении рыночных настроений

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро на улучшении отношения глобальных инвесторов к валютам развивающихся рынков.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.11 мск пятницы снижался на 37 копеек, до 67,87 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,92 рубля, следует из данных торгов Московской биржи

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался при этом на 0,38%, до 77,72 доллара за баррель.

Курс евро снижается к доллару на международном валютном рынке форекс на 0,33%. Как отметил Василий Олейник из «Финама», ключевая валютная пара евро-доллар в пятницу снижается из-за распродаж на рынке долга Испании и Италии.

РОСТ РУБЛЯ

Рубль после четырех дней снижения в пятницу растет к доллару и евро с самого начала торгов. За предыдущие четыре торговые сессии рубль потерял 1,7% к доллару и порядка 2% к евро.

По оценке эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского, позитив на российский рынок пришел на фоне общей подобной картины для валют развивающихся рынков, которая с самого утра была относительно благоприятной. К примеру, юань укрепился против доллара с 6,85 до 6,83, отметил он.

Дмитрий Бабин. "Сегодня развивающиеся валюты демонстрируют восстановление, сигнализируя о некоторой стабилизации ситуации. Однако это равновесие является очень зыбким и может в любой момент завершиться новой волной падения", — комментирует эксперт компании «БКС Брокер»

На старте торгов курс рубля укрепился на 11 копеек к доллару и на 12 копеек к евро. Днем рубль усилил свои позиции, доллар теряет порядка 0,4%, евро — порядка 0,7% к уровням предыдущего закрытия.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль пока не может выйти за пределы бокового диапазона 67,66-68,5, отмечает Бабин.

Вчера на доллар позитивно повлияло снижение спроса на риск, однако сегодня его курс может немного снизиться в преддверии длинных выходных — в понедельник в США отмечают День труда, отмечают аналитики «Сбербанка КИБ» Том Левинсон Юрий Попов и Николай Минко.