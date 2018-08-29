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НМТП погасил задолженность по налогам
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НМТП погасил задолженность по налогам 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) погасил задолженность по налоговым отчислениям, следует из отчета компании.
"ПАО «НМТП» получено решение налогового органа по результатам рассмотрения материалов налоговои? проверки деятельности НМТП за 2014-2015 годы. Сумма доначислении?, включая пени и штрафы, согласно решению, составила 791,9 тысячи долларов, из них 650,1 тысячи долларов доначисленных налогов, 76,5 тысячи долларов — штрафов и 65,3 тысячи долларов — пенеи?. Образовавшаяся в результате доначислении? задолженность погашена путем направления 6 августа 2018 в налоговыи? орган заявления о зачете суммы подлежащего возмещению налога в счет уплаты доначисленных сумм", — говорится в отчете.
Компания отмечает, что 10 августа 2018 года налоговым органом было принято решение о зачете даннои? суммы.
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