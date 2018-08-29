S&P подтвердило рейтинг УБРиР на уровне «В-/В» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) на уровне «В-/В» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов обусловлено, с одной стороны, прогрессом УБРиР в улучшении качества активов, а с другой — все еще слабой способностью генерировать прибыль для поддержания роста бизнеса и противостоять растущей конкуренции в секторе», — отмечается в сообщении.

Аналитики отмечают, что банк в течение последних двух лет продемонстрировал укрепление качества активов путем сокращения кредитования нерезидентов, снижения концентрации бизнеса на отдельных контрагентах и улучшения основных показателей розничного портфеля.

«Прогноз «стабильный» отражает наше мнение о том, что характеристики кредитоспособности банка не претерпят существенных изменений в ближайшие 12 месяцев благодаря адекватному качеству активов, устойчивой клиентской базе, а также стабильным показателям фондирования и ликвидности», — уточнили в агентстве.

Показатели прибыльности банка по-прежнему слабее, чем у сопоставимых российских банков, считают в агентстве, и они ограничивают его способность поддерживать рост бизнеса и наращивать капитал в долгосрочной перспективе.

Рыночная позиция и клиентская база УБРиР в Уральском регионе остаются прочными. В то же время банк все еще не в состоянии использовать преимущества своего положения в регионе для улучшения показателей прибыльности, добавляют аналитики.