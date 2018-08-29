Ещё
S&P подтвердило рейтинг УБРиР на уровне «В-/В» со «стабильным» прогнозом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.36
+0.00 Золото
1206.61
+0.02 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1707
+0.0331
16.08
1.1377
28.08
23.08
19.08

S&P подтвердило рейтинг УБРиР на уровне «В-/В» со «стабильным» прогнозом 

Банки.ру 1 час назад
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) на уровне «В-/В» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
«Подтверждение рейтингов обусловлено, с одной стороны, прогрессом УБРиР в улучшении качества активов, а с другой — все еще слабой способностью генерировать прибыль для поддержания роста бизнеса и противостоять растущей конкуренции в секторе», — отмечается в сообщении.
Аналитики отмечают, что банк в течение последних двух лет продемонстрировал укрепление качества активов путем сокращения кредитования нерезидентов, снижения концентрации бизнеса на отдельных контрагентах и улучшения основных показателей розничного портфеля.
«Прогноз «стабильный» отражает наше мнение о том, что характеристики кредитоспособности банка не претерпят существенных изменений в ближайшие 12 месяцев благодаря адекватному качеству активов, устойчивой клиентской базе, а также стабильным показателям фондирования и ликвидности», — уточнили в агентстве.
Показатели прибыльности банка по-прежнему слабее, чем у сопоставимых российских банков, считают в агентстве, и они ограничивают его способность поддерживать рост бизнеса и наращивать капитал в долгосрочной перспективе.
Рыночная позиция и клиентская база УБРиР в Уральском регионе остаются прочными. В то же время банк все еще не в состоянии использовать преимущества своего положения в регионе для улучшения показателей прибыльности, добавляют аналитики.
Банки.ру: последние новости
Рубль ослаб по итогам основной валютной сессии к доллару на 31 копейку, к евро — на 42 Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника Глава и исполнительный директор «МегаФона» вышли из капитала оператора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чего ждать россиянам после заявления Путина365
В США увидели угрозу для доллара4
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Пожилых россиян приравняют к беременным30
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение