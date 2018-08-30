Стоимость крепкого алкоголя в России увеличилась на 8%

За первые семь месяцев 2018 года водка, джин, абсент и другие виды крепких алкогольных напитков стали дороже в среднем на 6-8%. Рост цен не связан с акцизами, чей размер не изменился и останется на текущем уровне до 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия».

Источник приводит данные компании «Такском», которая получает информацию из российских онлайн-касс. В середине июля бутылку водки в России можно было купить не дешевле 207 рублей, что на 8% дороже, чем в начале года. В среднем стоимость бутылки джина составила 593 рубля. Абсент стал дороже на 6%, ром и коньяк — на 5%.

Акцизы на крепкий алкоголь (содержание спирта должно превышать 9%) в 2018 году не менялись. В Налоговом кодексе прописано, что за литр безводного спирта акциз составляет 523 рубля. С 2020 года этот показатель увеличится до 544 рубля в связи со спрогнозированным уровнем инфляции.

Эксперты связывают рост цен на крепкие алкогольные напитки с ростом курса доллара. По данным X5 Retail Group, в которую входят сети «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток», россияне в последнее время стали предпочитать бренди, игристые и тихие вина.