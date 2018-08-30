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Стоимость крепкого алкоголя в России увеличилась на 8%
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Стоимость крепкого алкоголя в России увеличилась на 8% 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За первые семь месяцев 2018 года водка, джин, абсент и другие виды крепких алкогольных напитков стали дороже в среднем на 6-8%. Рост цен не связан с акцизами, чей размер не изменился и останется на текущем уровне до 2020 года. Об этом сообщила газета «Известия».
Источник приводит данные компании «Такском», которая получает информацию из российских онлайн-касс. В середине июля бутылку водки в России можно было купить не дешевле 207 рублей, что на 8% дороже, чем в начале года. В среднем стоимость бутылки джина составила 593 рубля. Абсент стал дороже на 6%, ром и коньяк — на 5%.
Акцизы на крепкий алкоголь (содержание спирта должно превышать 9%) в 2018 году не менялись. В Налоговом кодексе прописано, что за литр безводного спирта акциз составляет 523 рубля. С 2020 года этот показатель увеличится до 544 рубля в связи со спрогнозированным уровнем инфляции.
Эксперты связывают рост цен на крепкие алкогольные напитки с ростом курса доллара. По данным X5 Retail Group, в которую входят сети «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток», россияне в последнее время стали предпочитать бренди, игристые и тихие вина.
В Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации заявили, что с января 2018 года спрос на крепкие алкогольные напитки увеличился. Это также могло повлиять на рост цен. В Росакогольрегулировании подсчитали, что коньяк стали покупать на 13% чаще, чем годом ранее. Теперь его реализуют по шесть миллионов декалитров. В России реализуется до 40,1 миллионов декалитров водки в натуральном выражении, что за период январь–июль 2018 года на 8% больше, чем в эти же месяцы 2017 года.
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