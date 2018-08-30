Ещё
Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.19
–0.19 Золото
1205.55
–0.01 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1702
+0.0325
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным 

Ведомости 1 час назад
Американский суд обязал министра финансов США Стивена Мнучина предоставить нефтяной корпорации Exxon Mobil дополнительные документы, связанные со штрафом компании за нарушение санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg.
Окружной суд Далласа отклонил возражения минфина на вынесенное в июне судебное распоряжение о передаче Exxon документов, которые компания просила для возможности оспорить взыскание $2 млн Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) заявило, что предоставило компании все неконфиденциальные материалы по делу.
В июле 2017 г. OFAC наложил на Exxon штраф в размере $2 млн за нарушение санкций, введенных в связи с присоединением Россией Крыма. OFAC отмечал, что президенты американских «дочек» компании в мае 2014 г. вступили в деловые отношения с находящимся под санкциями США главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, в частности подписали с ним документы по нефтегазовым проектам в России.
Сечин был включен в санкционный список США в конце апреля 2014 г. Американский минфин указывал, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции лицами и заключать с ними сделки. Несмотря на это Exxon «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», отмечал OFAC.
Exxon попыталась оспорить штраф в суде. Корпорация настаивала, что в пояснениях для СМИ американская администрация называла целью санкций выявить и изолировать людей из ближнего круга президента России Владимира Путина, а не компании, которыми они могут управлять (секторальные санкции против «Роснефти» и других российских компаний, ограничившие поставки им технологий и предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже). Поэтому Exxon, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».
В 2018 г. Exxon объявила о решении выйти из всех совместных проектов с «Роснефтью» из-за американских санкций.
Ведомости: последние новости
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года «Сибур» примет решение об IPO до конца сентября Инфраструктурные монополии могут получить от правительства поблажки по дивидендам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины35
Раскрыта «цена» предложений Путина по пенсиям84
РЖД начнет новую «стройку века»13
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию308
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение