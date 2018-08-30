Минфин США предоставит Exxon документы по делу о штрафе за общение с Сечиным

Окружной суд Далласа отклонил возражения минфина на вынесенное в июне судебное распоряжение о передаче Exxon документов, которые компания просила для возможности оспорить взыскание $2 млн Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина (OFAC) заявило, что предоставило компании все неконфиденциальные материалы по делу.

В июле 2017 г. OFAC наложил на Exxon штраф в размере $2 млн за нарушение санкций, введенных в связи с присоединением Россией Крыма. OFAC отмечал, что президенты американских «дочек» компании в мае 2014 г. вступили в деловые отношения с находящимся под санкциями США главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным , в частности подписали с ним документы по нефтегазовым проектам в России.

Сечин был включен в санкционный список США в конце апреля 2014 г. Американский минфин указывал, что лицам из США запрещено иметь дело с попавшими под санкции лицами и заключать с ними сделки. Несмотря на это Exxon «не остановилась и подписала юридические документы с Игорем Сечиным в период примерно с 14 по 23 мая 2014 г.», отмечал OFAC.

Exxon попыталась оспорить штраф в суде. Корпорация настаивала, что в пояснениях для СМИ американская администрация называла целью санкций выявить и изолировать людей из ближнего круга президента России Владимира Путина , а не компании, которыми они могут управлять (секторальные санкции против «Роснефти» и других российских компаний, ограничившие поставки им технологий и предоставление долгосрочного финансирования, были введены позже). Поэтому Exxon, по ее утверждению, разделила «личное» и «профессиональное» общение с Сечиным, тем более что лицам из США, например, не было запрещено участвовать в заседании совета директоров «Роснефти».

В 2018 г. Exxon объявила о решении выйти из всех совместных проектов с «Роснефтью» из-за американских санкций.