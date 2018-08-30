Ещё
Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.19
–0.19 Золото
1205.55
–0.01 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1702
+0.0325
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Трамп подписал указы, разрешающие обходить квоты на импорт металлов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указы, разрешающие выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, о чем свидетельствует тексты указов, распространенный Белым домом.
В частности, в документе идет речь о том, что министр торговли США по согласованию с главами госдепартамента, минфина, минобороны и рядом других чиновников получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций так называемой Гармонизированной тарифной сетки США (по сути — товарной номенклатуры для таможенных целей).
Приведенные в указах позиции относятся к стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминию из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.
Как следует из указов, американский покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.
США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Вашингтон поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.
Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Так, были повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины35
Раскрыта «цена» предложений Путина по пенсиям84
РЖД начнет новую «стройку века»13
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию308
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение