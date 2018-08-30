Трамп ввел послабления на экспорт алюминия и стали в США

Трамп сделал исключения ряду стран по квотам на алюминий

Президент США Дональд Трамп разрешил выборочные исключения ряду стран по квотам на поставку в США стали и алюминия. Глава Соединённых Штатов подписал указы, предоставляющие квоты Южной Корее, Бразилии и Аргентине.

В частности, министр торговли по согласованию с другими ведомствами получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по так называемой Гармонизированной тарифной сетке США. Пошлинами поставки из вышеуказанных стран облагаться не будут, сообщает РИА Новости.

В документе указано, что американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения в случае, если не смогут обеспечить свои потребности за счёт местных производителей.

Ранее сообщалось, что Китай направил жалобу в ВТО на нарушение правил свободной торговли со стороны США. Речь идёт об очередных 25-процентных пошлинах, которыми Вашингтон обложил китайский импорт объемом 16 миллиардов долларов.