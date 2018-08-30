Ещё
Трамп ввел послабления на экспорт алюминия и стали в США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.94
$
68.28
79.60
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
77.19
–0.19 Золото
1204.03
–0.06 РТС
1085.01
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1702
+0.0325
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Трамп сделал исключения ряду стран по квотам на алюминий 

News.ru + ещё 8 47 минут назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп разрешил выборочные исключения ряду стран по квотам на поставку в США стали и алюминия. Глава Соединённых Штатов подписал указы, предоставляющие квоты Южной Корее, Бразилии и Аргентине.
В частности, министр торговли по согласованию с другими ведомствами получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по так называемой Гармонизированной тарифной сетке США. Пошлинами поставки из вышеуказанных стран облагаться не будут, сообщает РИА Новости.
В документе указано, что американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения в случае, если не смогут обеспечить свои потребности за счёт местных производителей.
Ранее сообщалось, что Китай направил жалобу в ВТО на нарушение правил свободной торговли со стороны США. Речь идёт об очередных 25-процентных пошлинах, которыми Вашингтон обложил китайский импорт объемом 16 миллиардов долларов.
News.ru: последние новости
Кремль спокоен за рубль Силуанов: курс рубля предугадать невозможно Экономический и военный блоки РФ готовят ответ санкциям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия оказалась крупнейшим инвестором Украины63
Раскрыта «цена» предложений Путина по пенсиям142
РЖД начнет новую «стройку века»16
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию308
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение