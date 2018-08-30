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Подозреваемый в манипуляции фондовым рынком китайский предприниматель доставлен в Китай под конвоем
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Подозреваемый в манипуляции фондовым рынком китайский предприниматель доставлен в Китай под конвоем 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Шанхай, 30 августа /Синьхуа/ — Председатель совета директоров шанхайской компании «Фусин» был доставлен под конвоем в Китай в среду, 29 августа. Об этом корр. Синьхуа сообщили в Городском управлении общественной безопасности /ГУОБ/ Шанхая.
Предприниматель, по фамилии Чжу, привлек к себе повышенное внимание органов общественной безопасности после того, как с ним была потеряна связь. Началось расследование, в ходе которого установили причастность предпринимателя к манипуляциям на фондовом рынке. Шанхайское ГУОБ под руководством Министерства общественной безопасности КНР приступило к розыску, создав следственно-оперативную группу. Недавно Чжу, который оказался за границей, был задержан при содействии зарубежных правоохранительных органов.
Расследование по делу продолжается. Органы общественной безопасности будут работать над выявлением не только биржевых, но и других экономических преступлений, которые могли быть совершены Чжу, и возвратом активов.
Стало известно также, что сформирован возглавляемый регулятором фондового рынка межведомственный и межрегиональный механизм координации работы по нейтрализации рисков, связанных с деятельностью фонда прямых инвестиций при компании «Фусин». Решили проводить инвентаризацию имущества фонда, регистрацию его инвесторов фонда, которым рекомендовано выразить свои требования разумным образом, не поддаваясь слухам и отказываясь от проведения и участия в незаконных митингах. -0-
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