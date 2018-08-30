Частные добытчики криптовалют просят статус самозанятых

Участники российского рынка блокчейна предложили первому вице-премьеру Антону Силуанову предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых. По их мнению, в совокупности с легализацией перевода криптовалют в рубли это выведет рынок из тени, позволив майнерам уплачивать налог в 3–5% вместо теоретически требующихся 13%, пишет "Коммерсантъ" . Пока государство не может определиться со статусом самих криптовалют, такие далекоидущие предложения выглядят популистскими, отмечают эксперты.

Компания «КриптоЮниверс», входящая в Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), направила письмо первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову, в котором предлагает меры по легализации рынка добычи криптовалют, сообщает «Ъ». Это совместная инициатива «КриптоЮниверс» и РАКИБ, подтвердил президент ассоциации Юрий Припачкин . «Считаем, что выход криптоэкономики из тени —неотъемлемый этап ее развития. Необходимо отнести эту деятельность к профессиональной, чтобы привлекать в нее инвестиции», — пояснил он, отметив, что инициативы уже обсуждались с представителями Госдумы Совета федерации в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.

В частности, в письме предлагается предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых со ставкой налога 3–5% вместо необходимости уплаты НДФЛ в 13%. Одновременно с этим предлагается создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». По мнению авторов письма, это должно упростить государственный контроль за цифровыми активами, дать возможность легализовать доходы майнеров и принести дополнительные налоговые отчисления в бюджет. «КриптоЮниверс» оценивает количество частных майнеров криптовалют в России более чем в 350 тыс.