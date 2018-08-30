Темпы роста доходов «Газпром-Медиа» опередили среднерыночные

Консолидированные доходы сегмента «Медиа-бизнес», в котором представлен холдинг «Газпром-медиа» , в первом полугодии 2018 года выросли на 14% и достигли 46 323 млн рублей. Рекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» увеличились на 16% до 35 365 млн рублей. При этом весь рынок телевизионной рекламы вырос на 13%, по подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), сообщили в пресс-службе медиахолдинга со ссылкой на отчетность «Газпромбанка», владельца «Газпром-Медиа».

В компании рост рекламных доходов связывают с эффективной продажей рекламы на всех эфирных и тематических телеканалах «Газпром-медиа». Кроме того, 2018 год насыщен крупными спортивными событиям, что положительно влияет на интерес рекламодателей ко всем спортивным медиа. Рекламная выручка сегмента ГПМ Радио показала рост выше рынка радиорекламы, который по данным АКАР вырос на 5%.

Нерекламные доходы сегмента «Медиа-бизнес» выросли на 9% до 10 958 млн рублей. Такой рост обусловлен увеличением доходов от продажи прав на 19% за счет дистрибуции платных тематических каналов «Газпром-медиа», а также за счет продажи прав на медиатеку НТВ и развлекательных каналов.

В первом полугодии операционная прибыль сегмента «Медиа-бизнес» выросла на 76,7% до 3 686 млн рублей. Большой вклад в положительный результат вносит телевизионное направление бизнеса «Газпром-медиа», в том числе Матч и НТВ, которые по итогам первого полугодия вышли на операционную прибыль. В первом полугодии 2018 года спортивный сегмент «Газпром-медиа» досрочно выполнил стратегический план по выходу на операционную безубыточность за счет роста рекламной выручки, дистрибуции тематических спортивных каналов, а также за счет роста доходов от производства спортивных трансляций.

Рост рекламной выручки «Газпром-медиа», рост нерекламных доходов, увеличение операционной прибыли позволили холдингу завершить первое полугодие 2018 года с чистой прибылью в размере 4 190 млн рублей против чистого убытка 634 млн рублей годом ранее. Уже в по итогам первого квартала темпы роста доходов «Газпром-Медиа» уже вернулись к среднерыночным, которые на тот момент по подсчетам АКАР составили 12%.