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В Смольном утвердили максимальный размер платы за парковку в следующем году
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В Смольном утвердили максимальный размер платы за парковку в следующем году 

АиФ Санкт-Петербург 44 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о максимальном размере платы за парковку на 2019 год в Санкт-Петербурге.
Этот документ опубликован на официальном сайте Смольного. Следить за выполнением постановления будет вице-губернатор Игорь Албин.
Известно, что для двухколёсных транспортных средств категорий «А» и «М» максимальный размер платы за стоянку составит 35 рублей 48 копеек в час. Речь идет о мотоциклах и мопедах. Для транспортных средств категории «В» (привычных легковушек массой не более 3,5 тонн) — 118 рублей 28 копеек в час. Для остальных транспортных средств, к которым относятся и грузовые автомобили, — 177 рублей 42 копейки.
Такой будет максимальная стоимость парковки на территориях, принадлежащих городу.
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