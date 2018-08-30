В Смольном утвердили максимальный размер платы за парковку в следующем году

Губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление о максимальном размере платы за парковку на 2019 год в Санкт-Петербурге.

Этот документ опубликован на официальном сайте Смольного. Следить за выполнением постановления будет вице-губернатор Игорь Албин

Известно, что для двухколёсных транспортных средств категорий «А» и «М» максимальный размер платы за стоянку составит 35 рублей 48 копеек в час. Речь идет о мотоциклах и мопедах. Для транспортных средств категории «В» (привычных легковушек массой не более 3,5 тонн) — 118 рублей 28 копеек в час. Для остальных транспортных средств, к которым относятся и грузовые автомобили, — 177 рублей 42 копейки.

Такой будет максимальная стоимость парковки на территориях, принадлежащих городу.