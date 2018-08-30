Терпение кончилось: инвесторы отправили аргентинский песо в пике

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Экономика Аргентины терпит бедствие — опять. Полученная еще в июне финансовая помощь от МВФ в размере $15 млрд, похоже, закончилась. Валюта демонстрирует рекордный обвал.

Президент страны Маурисио Макри сообщил в телеобращении, что обратился к МВФ с просьбой ускорить выделение второго транша из пакета на $50 млрд

Zerohedge

На фоне ускоряющейся инфляции и обвала песо ситуация резко ухудшилась. Аргентинская валюта по несколько раз в неделю обновляет исторические минимумы, и остановить этот процесс не могут ни интервенции ЦБ , ни повышение ставки, которая уже сейчас составляет 45%.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Только в среду песо потерял 8% — это максимальное падение с момента девальвации 2015 г.

Zerohedge

Потребность Аргентины во внешнем финансировании на ближайшие полтора года превышает $80 млрд От глобального укрепления доллара страна пострадала сильнее других, поскольку живет в условиях огромного дефицита бюджета, который покрывается за счет внешних займов и спекулятивного капитала.

На фоне интервенций весной этого года валютные резервы страны сокращались стремительными темпами. Затем после выделения помощи от МВФ уровень резервов несколько вырос, но в случае дальнейшей девальвации песо ЗВР могут быстро истощиться.

[КАРТИНКА] Zerohedge [/КАРТИНКА] Добавим, что состояние дефолта для Аргентины не новое: всего их было восемь, и уже два в этом столетии. Кроме того, по тем или иным обязательствам Аргентина перманентно находится в состоянии дефолта последние 14 лет.